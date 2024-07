Il ritorno dei Deep Purple in Italia | grande show al Rock in Roma – Photogallery

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Isono tornati inper due speciali appuntamenti: il primo è andato in scena alla Cavea dell‘Auditorium Parco della Musica per ilIn. Il quartetto composto Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Don Airey ed il nuovo chitarrista Simon McBride (subentrato a Steve Morse) che ha abbandonato per motivi personali), ha registrato ha distanza di 365 giorni dagli ultimi live tenuti nella penisola un doppio sold out. Ad aprire i live nel nostro paese gli Atwood, band milanese che abbiamo visto alle audizioni di X Factor nel 2022. Nella setlist insieme ai grandi classici della band diventati evergreen dell’hard, figura anche Portable Door, singolo pubblicato lo scorso aprile e che ha anticipato l’uscita del nuovo album =1 il prossimo 19 luglio.