Il futuro di Gaza è un incubo senza fine

(Di venerdì 12 luglio 2024) di Roberto Iannuzzi * L’operazione militare israeliana a Shujaiya (quartiere orientale diCity), cominciata più di due settimane fa, si è trasformata da lunedì scorso in un nuovo attacco su vasta scala all’intera capitale della Striscia. I perentori ordini di evacuazione israeliani, che hanno riguardato il 70% dell’area urbana, hanno colto di sorpresa i circa 300.000 residenti rimasti aCity, obbligandoli a una fuga precipitosa. Avendo Israele di nuovo posto sotto assedio praticamente l’intera città, gli sfollati sono rimasti intrappolati nella zona delle operazioni militari, sotto uno dei bombardamenti più violenti mai registratisi dall’inizio della guerra. Il conflitto sembra destinato a non aver. Mentre Israele lanciava la sua offensiva a Rafah, nell’estremo lembo meridionale della Striscia al concon l’Egitto, Hamas contrattaccava in diverse zone nel nord dell’enclave palestinese.