Il Bestiario della settimana – Salvini dall’entusiasmo al Maalox per Le Pen battuta in Francia Dal Silvio airport al Godo Station

(Di venerdì 12 luglio 2024) Brutta aria in Europa Il gruppo europarlamentare Esn – fondato dai neonazisti tedeschi di Afd – ha accolto in quota Republika (estrema destra slovacca) solo Milan Uhrík, leader del partito. Il secondo eletto Milan Mazurek rimarrà nei Non Iscritti perché avrebbe negato l’Olocausto ed elogiato Hitler in passato. Insomma, è stato incauto. Avrebbe dovuto solo pensarlo. La persona più qualificata Il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa dopo il vertice Nato ha detto: “sono la persona più qualificata per battere Trump”. Poco prima ha avuto un lapsus su Zelensky che ha chiamato “Putin” e su Trump chiamato “vice presidente”. In effetti se ci pensate ritenersi “il più qualificato” è esattamente in linea con le affermazioni precedenti. Liberi liberi da che cosa poi Il quotidiano Libero in occasione dell’intitolazione aBerlusconi dell’aeroporto di Malpensa ha aperto la prima pagina con “Buon volo comunisti”.