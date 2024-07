Gravina è il Biden del calcio italiano ma nessuno è estraneo al disastro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024)è ildel(maal) La decadenza delporta con sé i germi della decadenza dell’Occidente. Con gli evidenti distinguo, naturalmente. Ma la figura di Gabriele(numero uno della Feder) non è poi così dissimile da quella di Joe. I fatti ululano l’inadeguatezza di entrambi ma il sistema è talmente corroso che non ha la forza di combatterli ed espellerli, preferisce rimanere lì ad aspettare il. È la versione politica di Don’t look up. Con la variante che ilpuò essere reiterato. Anche perché nel frattempo ci si abitua. La prima mancata qualificazione al Mondiale provocò un’ondata di indignazione. La seconda già meno. Il fallimento agli Europei ci ha trovato tutto sommato preparati.