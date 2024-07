Ex Gkn parole e musica Serata di lotta in piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 - "Tre anni di, dignità e orgoglio", così come li hanno definiti: sono quelli che hanno contraddistinto, dal 9 luglio 2021 a oggi, la vita dei lavoratori ex Gkn, oggi Qf. E che questa sera, a partire dalle 19,30, si sono dati e hanno dato appuntamento inPoggi a Firenze per unadi. Prima, infatti, ci sarà un talk al quale è prevista la partecipazione di Valerio Mastandrea, Francesca Coin e Christian Raimo. A seguire un concerto con Mauràs, Romanticismo Periferico, Banda Bassotti, Dutch Nazari, Cimini, Eugenio Cesaro e Sick Tamburo. E chissà che poi, come già successo altre volte, non ci sia anche l’intenzione di ‘improvvisare’ un corteo. "Sono tre anni dall’inizio dell’assemblea permanente – dicono dalla Rsu -, c’è una nuova proprietà ma siamo ancora senza stipendi, senza ammortizzatori e senza prospettive.