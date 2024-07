Disney Speedstorm | Come giocare su Mobile con gli stessi progressi PC e Console

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo il lancio disu PC eavvenuto diverso tempo fa, il racing game diè disponibile anche su Android e iOS. Se siete nuovi giocatori, probabilmente questa guida non vi interesserà, a meno che non vogliatesia suche su altre piattaforme, con gli, se invece giocate da tempo asu PC oe volete continuare su, siete nel posto giusto.importare idiPC esuSe dunque avete iniziato asu altre piattaforme, e volete proseguire su Android e iOS, allora non vi resta che procederesegue, ma prima di tutto dovete creare un account Gameloft: LanciateCliccate sull’ingranaggio per accedere alle Impostazioni Cliccate su Connetti Cliccate su Accedi con un ID Gameloft Digitate email e password dell’account Gameloft e cliccate su Accedi Digitate il codice ricevuto via email Proseguite cliccate sempre su Conferma fino a quando il gioco non si riavvia con i vostriCliccate su Verifica e poi su Conferma In questo modo se ad esempio giocate su PC e volete avere glisue viceversa, potete farlo.