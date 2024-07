Diamond League Monaco 2024 streaming e diretta tv | dove vedere l’evento di Atletica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024)tv:diOggi, venerdì 12 luglio, alle ore 20 torna la Wandadileggera, con la nona tappa in programma a. Dopo la scintillante tappa di Parigi, in cui sono stati realizzati due record del mondo, il massimo circuito mondiale si sposta nel Principato. Con le Olimpiadi che ormai sono a un passo i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana in quello che sarà un vero e proprio antipasto dei Giochi.la Wandadileggera intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La tappa delladisarà visibile insu Sky Sport Arena e in chiaro su Rai Sport HD e Rai 3.