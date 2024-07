Decapitato dal fratello a Pannarano l’ultimo saluto ad Annibale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti In un’atmosfera di profondo dolore si sono celebrati stamani ai funerali diMiarelli,la notte del 3 luglio scorso dalBenito. Mentre di fatto tutta la piccola comunità del Partenio era in attesa sul Sagrato ed all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista l’arrivo da Benevento, autorizzato dalla Magistratura inquirente, della salma dello sfortunato concittadino 68enne, le menti di tutte erano travolte dalle più recenti notizie. Infatti, mentre si rendeva l’estremoad, il concittadino che, segnato da alcune da alcune sciagure familiari, da pochi mesi era rientrato dopo una vita di lavoro altrove nel suo Comune di origine, con la speranza di poter ritrovare un minimo di serenità, tra i presenti al rito funebre, a partire dal sindaco Antonio Iavarone, che aveva proclamato il lutto cittadino, serpeggiava lo sgomento per la tragica scomparsa, nelle ore appena precedenti, di due diciassettenni della vicina Rotondi, periti in un terribile incidente stradale in scooter all’una del mattino nell’altrettanto vicina Montesarchio nella stessa Valle Caudina.