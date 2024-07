Coppa Italia contro Sanremo 2025 ma è il Festival ad aver fatto male i Conti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prima grana sanremese per Carlo. Il 75°di, in programma dal 4 all’8 febbraio, si ritrova la concorrenza del calcio con la(esclusiva Mediaset), tra gli eventi televisivi più seguiti ogni anno. Nella settimana della kermesse sono infatti previsti i quarti di finale e l’AD Rai, Roberto Sergio, non ha esitato a manifestare malcontento, sottolineando come le date disiano state “comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatorini avranno qualcosa da ridire?”. Probabilmente sì, ma la colpa – se di colpa si vuol parlare – non è della Lega.? Per forza! Le date dellasono infatti obbligate. La fase finale del torneo (a dicembre ci sono gli ottavi) proseguirà con i quarti nelle uniche due settimane di febbraio in cui non si giocheranno le coppe europee, vale a dire la settimana dele l’ultima del mese.