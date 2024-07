Copa America Lautaro protagonista nelle quote della finale | l’Argentina vede il trionfo con la Colombia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-12 15:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:arriva alladi Miami per confermarsi campione e diventare così la nazione più vincente nella storiacompetizione. Lalunedì notte – per il fuso orario italiano – punta alla seconda coppa dopo quella del 2001. La squadra di Scaloni, trascinata dalle reti diMartinez, è favorita all’atto conclusivo2024: il sedicesimo trofeo dell’Albiceleste si gioca a 1,55 mentre il colpono vale 2,50 volte la posta. I bookmaker spingono per la quinta marcatura del torneo del centravanti dell’Inter – fin qui capocannoniere – offerta a 3,25, poco davanti al 3,30 del compagno di reparto Julian Alvarez, due volte a segno.