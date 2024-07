Casa occupata cosa fare L’avvocato | Questo è l’iter da seguire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 – Ritrovarsi inun inquilino che non paga e non se ne vuole andare, oppure tornare dalle vacanze e scoprire che la propria abitazione è stataabusivamente.? Lo abbiamo chiesto all'avvocato Daniele Terranova del foro di Prato. Come si può rientrare in possesso della propria abitazione? «L'iter varia a seconda della situazione e la durata dipende dal luogo in cui si incardina il procedimento. Se l'inquilino ha un contratto di affitto scaduto e non se ne va, oppure se il contratto non è ancora scaduto ma l'inquilino è moroso, l'iter è civile. In caso di occupazione abusiva, ovvero senza titolo, quando non c'è un contratto, bisogna invece muoversi nel campo penale, poiché dal punto di vista civile non esiste una procedura specifica».