Captain America | Brave New World pubblicato il primo trailer del nuovo film Marvel

(Di venerdì 12 luglio 2024) IStudios hanno svelato oggi ile il poster diNew, con Anthony Mackie nei panni di Capitan. Falcon, interpretato da Mackie nei precedentidell’MCU, ha assunto ufficialmente il ruolo di Capitannel finale di The Falcon and The Winter Soldier, ora disponibile su Disney+. QuestotargatoStudios arriverà nelle sale cinematografiche italiane dalla giornata del 12 febbraio 2025. La sinossi ufficiale delriporta quanto segue: Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nelCinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il mondo intero sia costretto a vedere rosso.