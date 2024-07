Benevento seconda cessione vicina | un difensore verso la Basilicata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la(prestito con diritto di riscatto) di Kubica ai polacchi del Motor Lubin e il probabile addio di Karic, ad un passo dal Trapani, è lo sfoltimento del reparto difensivo sul quale si sta concentrando Marcello Carli. Dopo le due sole presenze collezionate nella scorsa stagione, è vicino il passaggio delFrancesco Rillo al Potenza, squadra nella quale il classe 2000 ha già militato nel 2022-23 giocando diciotto partite. Le parti sembrano davvero vicine ed a breve potrebbe esserci la fumata bianca. Nel frattempo Carli sta lavorando su più fronti perché sono tanti i calciatori che non rientrano nel progetto giallorosso. L’obiettivo è quello di giungere a qualchein tempi brevi per evitare un inutile sovraffollamento nel ritiro del Mancini Park Hotel, ma almeno in una prima fase Auteri potrà lavorare con un gruppo di 28 calciatori iniziando a plasmare ilche ha in mente.