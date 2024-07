Arnautovic-Inter quale futuro? Le idee del club sono molto chiare!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)è reduce dall’Europeo con l’Austria dove non ha brillato particolarmente. Il suoviene costantemente messo in discussione ma secondo Matteo Barzaghi l’ha lepiuttostoe a breve, nella conferenza di inizio stagione, potrebbe anche confermare. Di seguito quanto detto su Sky Sport– Markoha chiuso Euro 2024, torneo dove l’Austria ha sorpreso in positivo mentre le sue prestazioni no. L’attaccante è ora pronto a ripartire con l’nonostante i tanti rumors sul suo. Mentre Piero Ausilio conferma l’ex Bologna senza alcuna esitazione, anche Matteo Barzaghi è dello stesso avviso. L’ipotesi di una quinta punta per l’Campione d’Italia era stata ventilata qualche mese fa, ma affinché possa concretizzarsi serve ovviamente una cessione.