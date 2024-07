Alghe e microalghe | quali specie scegliere per la pelle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una volta erano utilizzate soprattutto in prodotti corpo snellenti e rimodellanti, oggi invecee micro(quest’ultime sono microrganismi diversi dallemarine, ndr), sono entrate a tutti gli effetti tra gli attivi star dei prodotti beauty. Molte creme, sieri antirughe, detergenti e addirittura fragranze ne hanno fatto i loro ingredienti di punta, e non è un caso: lesono state le primeviventi capaci di convertire l’energia del sole in sostanze utili al funzionamento delle cellule attraverso il processo della fotosintesi, e di arrivare fino ai giorni nostri. Prodotti beauty cone micro: benefici antirughe La modella Doutzen Kroes, ©Instagram.