Vergogna in Copa America rissa fra tifosi colombiani e calciatori dell’Uruguay Nunez senza freni VIDEO|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024) 2024-07-11 10:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Si giocava a Charlotte, ma quanto visto dopo il triplice fischio di Uruguay-Colombia, semifinale dellache ha visto la formazione colombiana vincere 1-0 e qualificarsi alla finalissima contro l’Argentina sono scene da autentico far west. Unamezzi termini durata qualche minuto e che ha visto protagonisti moltie addirittura alcuni deidella selezione uruguaiana fra cui i più scatenati Olivera, Araujo, Gimenez e Darwin. It got crazy in the semis!! Right in my section! Hope everybody is ok pic.twitter.com/oyDQM0d9Ik — Lloyd sam (@MrLloydSam) July 11, 2024 COS’È SUCCESSO? – Sugli spalti del Bank ofStadium, nel settore immediatamente alle spalle del tunnel che porta agli spogliatoi erano presenti moltissimia stretto contatto con un gruppo diuruguaiani fra cui anche le famiglie di diversidella nazionale celeste.