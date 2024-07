Un defibrillatore nel corso Cerimonia con alunni e autorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) FOSSOMBRONE Unnel. Lo hanno installato pochi giorni fa esattamente all’angolo con via Matteotti (il "Taglio"), dalla parte delle "logge ricche". Si tratta di un apparecchio di pronto intervento che è stato acquistato con il ricavato di un’asta, organizzata nell’ambito della rassegna Parole e a cura della Casa degli Artisti, neldella quale sono stati venduti i disegni dei bambini dell’Istituto comprensivo Mercantini. Alladi inaugurazione hanno partecipato, oltre ai bambini e ai loro insegnanti, anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il sindaco Massimo Berloni e il vice sindaco Michele Chiarabilli. La mattinata ha avuto anche un momento didattico, quando due operatrici di rianimazione cardio-polmonare della Croce Rossa, le istruttrici Oriana Gasparini (in piedi) e Alessandra Alves (inginocchiata a fianco del manichino da esercitazione), hanno mostrato ai presenti come si deve agire allorché si presta soca una persona in arresto cardiaco, con le manovre che in inglese si chiamano cpr (cardio-pulmonary resuscitation).