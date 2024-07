Softball Mondiali 2024 | il format della competizione e il regolamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’attesa sta per finire. Lunedì 15 luglio cominceranno finalmente i Campionatidi, rassegna quest’anno in scena in Italia, nello specifico a Castions di Strada, fino a sabato 20. Sono altissime le aspettative per l’evento, con il nostro Paese speranzoso non solo di ottenere un risultato sportivo soddisfacente, ma soprattutto di ben figurare sotto il lato organizzativo e logistico in quella che è la prima kermessestoria allestita dentro i nostri confini. Ilè piuttosto semplice. Ad aver staccato l’accesso per la fase finale sono otto squadre, divise in due raggruppamenti, rispettivamente A e B. Il primo coinvolgerà la padrona di casa Italia, il Cile, gli Stati Uniti e il Canada. Nel secondo sarannopartita invece Australia, Giappone, Paesi Bassi e Porto Rico.