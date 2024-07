Scomparsa di Francesca Deidda ritrovati altri abiti femminili A che punto sono le ricerche?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Continuano lefebbrili di, la donna 42enne di San Sperate in provincia di Cagliari di cui non si hanno notizie ormai da mesi. Il 30 maggio il fratello ha denunciato lae i carabinieri, con l’aiuto dei Cacciatori di Sardegna, dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile stanno setacciando la zona lungo l’ex strada statale 125, dove si è agganciato per l’ultima volta il telefonino della 42enne. Le indagini Al momento il principale sospettato è il marito 43enne, Igor Sollai, che di professione fa l’autotrasportatore e che attualmente si trova in carcere con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Su di lui i carabinieri avrebbero raccolto molti indizi di colpevolezza, ma le indagini al momento proseguono.