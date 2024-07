San Godenzo torna il Festival della montagna fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) San(Firenze), 11 luglio 2024 - Dopo il successoprima settimana di programmazione a Londa, dal 15 al 21 luglio ilfa tappa a San, per un “secondo tempo” che vede in programma musica, sport, attività all’aria aperta, talk, mostre e workshop. Ununico e gratuito, con servizi innovativi, come spazi di coworking gratis e postazioni per il campeggio libero, per vivere lada veri abitanti temporanei. Nella settimana di Sane delle sue frazioni sarà possibile esplorare lain esperienze di trekking o in mountain bike, ascoltare sportivi ed esperti condividere le loro avventure in talk e momenti di dibattito, scoprire i segreti e le bellezze del territorio attraverso passeggiate guidate nei paesi ed escursioni nella natura, o seguendo percorsi d’arte alla scoperta di opere e installazioni, partecipare a laboratori creativi e a tanti appuntamenti musicali passando dalle suggestioni dell’orchestra classica a quelle dell’elettronica, collezionare ricordi indimenticabili passeggiando in boschi e marronete o assistendo all’alba dal Monte Falco.