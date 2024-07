Risultati Prove Invalsi 2024 | al Sud meno di 1 studente su 2 è sufficiente in matematica

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 11 luglio 2024) Solo il 39% degli studenti e dellesse di terza media nel Sud Italia raggiunge alil livello base in. È quanto emerge dal Report, secondo cui quest'anno non si registra nessuna inversione di tendenza rispetto agli anni passati, nonostante si sia fermato il calo (in italiano e) riscontrato tra il 2019 e il 2021. Il presidente, Roberto Ricci, ha definito gli esiti di quest'anno "un dato allarmante". In netto miglioramento invece ledi inglese, sia listening che reading. I testhanno coinvolto circa 1 milione di allievi e allieve della scuola primaria (classe II e classe V), circa 570mila studenti esse della scuola secondaria di primo grado (classe III) e più di 1 milione di allunni della scuola superiore.