Quarant’anni di Cartoon Club tutto sull’edizione 2024 a Rimini

(Di giovedì 11 luglio 2024) La città disi prepara ad accogliere l’edizione numero 40 di, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e del gioco. Proprio per la speciale ricorrenza, il calendario della manifestazione e quanto mai ricco di ospiti e contenuti a partire dalla mostra-mercatocomix, appuntamento fisso per cosplayer dalo Stivale. Per una settimana – dal 15 al 21 luglio – Piazza Malatesta, Piazzale Fellini, la Biblioteca Gambalunga, la Corte degli Agostiniani e anche la spiaggia diventano il cuore della cultura pop italiana. A firmare la locandinaè il maestri del fumetto Vittorio Giardino a cui è dedicata la mostra Vittorio Giardino, l’eleganza del fumetto (dal 15 luglio al 18 agosto) nella galleria Augeo Art Space.