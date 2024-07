Pics i consiglieri comunali Pd Benevento | Opere abbandonate e risorse sperperate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È da tempo che idel PD sottolineano la superficialità e la sciatteria dall’amministrazione Mastella nella gestione dei progettied un modus operandi che fa acqua da tutte le parti”. Così in una nota idel Pd di. “Perché oltre a fare acqua concretamente, nel senso delle infiltrazioni che – scrivono – purtroppo sono comun denominatore nelle varieinaugurate dall’amministrazione, dal Museo diocesano in Piazza Orsini al Lapidarium dell’Arco di Traiano, la situazione dellerealizzate con i fondiè ben lontana dall’immagine dei capolavori offerta dall’amministrazione. Basta guardare la desolazione e il degrado in cui versa l’info-point di Piazza Cardinal Pacca a servizio dei turisti che arrivano in città, e che invece restituisce ai visitatori un’immagine di incompiuto e abbandonato: la struttura è chiusa e quello che doveva essere un giardino sensoriale è invece (come in diverse altre parti della città) un’area incolta in cui dominano le erbacce.