Nuoto di fondo svelata l’entry-list delle 10 km olimpiche | livello altissimo la sindaca Hildalgo rassicura sulla Senna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Forza e coraggio nelle acque libereOlimpiadi di Parigi 2024. Il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha reso noto l’elenco dei convocati dell’Italia che prenderanno parte alla rassegna a Cinque Cerchi deldi. Per i “caimani” un solo colpo per potersi mettere in mostra, ovvero nella 10 km in uno scenario che fa discutere non poco. Allo stato attualecose, infatti, le gare son previste nellacon partenza e arrivo a Pont Pont Alexandre III e percorso che si estende sino a Pont de l’Alma, nel cuore di Parigi, nei pressi dell’Esplanade des Invalides. Tuttavia, tengono banco le condizioni di balneabilità del fiume. Le prove sono previste secondo il seguente schedule: l’8 agosto la 10 km femminile e il 9 agosto quella maschile, con inizio alle 07:30.