La minaccia di Mosca all’Occidente | Dovete scomparire

(Di giovedì 11 luglio 2024) In un crescendo di tensione e minacce,lancia un avvertimentoche sa di ultimatum. “”, ha dichiarato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, in un intervento che lascia poco spazio alle interpretazioni. Ha affermato su Telegram: “Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che il ‘percorso irreversibile’ dell’Ucraina verso la NATO finisca o con la scomparsa dell’Ucraina o con la scomparsa della NATO. O, meglio ancora, di entrambe”. Le parole di Medvedev seguono una serie di dichiarazioni altrettanto minacciose dal Cremlino, segnalando un’escalation che rischia di trascinare il mondo in un conflitto di proporzioni devastanti. Dmitri Peskov, portavoce del presidente Putin, ha annunciato che “La NATO è di fatto pienamente coinvolta nel conflitto attorno all’Ucraina“.