Il ritorno di Vincanta parte una raccolta fondi per la rinascita del borgo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Fivizzano (Massa Carrara), 11 luglio 2024 – Vinca è undelle Apuane che è stato teatro, nell’agosto del 1944, di uno dei più efferati crimini della Seconda guerra mondiale, con una strage di civili senza precedenti (173 morti). Per contribuire a far rinascere una comunità attiva, fondata sulla rielaborazione dei terribili eventi dell’eccidio nazifascista e costruire un messaggio e una pratica di pace, nel 2023 è stata realizzata la 1° edizione del Festival ’-La Memoria che Resiste’, per ricostruire la memoria storica del paese attraverso creatività e collaborazione, con lacipazione di oltre mille persone. Gli ideatori del Festival, forti di questa esperienza e in occasione dell’80° anniversario dell’eccidio, hanno deciso di rendere Vinca una bottega d’arte a cielo aperto, affittando l’ex scuola elementare del paese e rendendola un luogo da condividere con gli abitanti, come fulcro di incontri di comunità e in cui accogliere artisti ai quali proporre Vinca come luogo diculturale.