Finale Euro 2024 contro avversari ‘straordinari’ – Bellingham

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024)-07-11 00:36:52 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il centrocampista Judeha dichiarato che i giocatori dell’Inghilterra erano “entusiasta” di Ollie Watkins e che avrebbero affrontato “testa a testa” la Spagna, vincitrice di sei vittorie consecutive, quando le due squadre si incontreranno nelladi UEFAall’Olympiastadion di Berlino domenica (20:00 BST). Ilvenne risparmiato dalla terza partita consecutiva che prevedeva i supplementari nella fase, quando il gol spietato di Watkins al 90º minuto permise ai Three Lions di passare il turno con una vittoria per 2-1 a spese dell’Olanda a Dortmund. “Siamo davvero grati perché non so se avrei avuto un’altra mezz’ora a disposizione”, ha detto la star del Real Madrida ITV Sport.