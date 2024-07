Farmaceutica Gnocchi Novartis Italia | Azzerato da un anno il gender pay gap

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) – ?Sono donna, madre, manager e moglie quindi mi è molto caro il tema dellaequity. In, nel 2023 abbiamoilpay gap. Abbiamo lavorato alacremente ma ce l’abbiamo fatta. E mi sento di dire con orgoglio cheè un’azienda al femminile: 10 membri del leadership team su 13 sono donne. Oltre il 56% delle donne ricopre un ruolo manageriale e il 50% di chi lavora inè donna?. Così Chiara, Head of Country Communication & Patient Engagementintervenendo oggi al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ?La cura delle persone?, al Palazzo dell?Informazione, nella Giornata mondiale della popolazione.Inoltre, ?abbiamo riconosciuto il congedo parentale facoltativo a tutti i genitori, quindi sia donne che uomini – aggiunge– con una retribuzione che? invece di essere ?al 30% per le donne previsto dalla legge, è all’80%.