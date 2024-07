Colpi notturni ad un bar e un tabacchino ladri in fuga con un’auto scura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto questa notte in unedicola in via Delcogliano. Ignoti, dopo essersi intrufolati all’interno dell’esercizio commerciale, hanno rubato stecche di sigarette e probabilmente altri valori per un valore in fase di quantificazione. Il proprietario ha denunciato il furto agli agenti della Questura che sono quindi intervenuti sul posto per le indagini. Acquisite le immagini dalle telecamere di sorveglianza si notava che gli autori del furto si siano dileguati con un auto. Un altro furto è stato denunciato stavolta ai Carabinieri: il reato è stato consumato a San Giorgio del Sannio in via Di Sanniti ai danni di un bar. Ignoti, verso le 4 di questa notte, sono riusciti ad entrare all’interno del locale ed hanno rubato denaro contante.