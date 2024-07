Che ce ne facciamo di Strowman?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 11 luglio 2024) Possibile che la WWE non sappia bene che farsene di un ex campione del mondo che si può vantare di aver battuto Goldberg a Wrestlemania? Di un colosso di oltre due metri con braccia come portaerei? Ebbene sì, l’impressione che ho è che non ci siano al momento grandi piani per lui. È tornato dopo un anno di stop per infortunio venendo impiegato saltuariamente (come uno dei tanti) contro il Judgment Day. Prima dell’infortunio d’altra parte combatteva in tag-team con Ricochet e fatico davvero a ricordare il suo ultimo feud di rilievo combattuto in singolo. Riguardando il suo passato, una volta perso il titolo mondiale in una rivalità interessante con il suo ex leader Bray Wyatt, è stato impiegato al massimo come avversario di transizione, ma con poca fiducia in lui.