Basket | Team Usa batte Canada 86-72 nella prima amichevole in vista delle Olimpiadi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Parte beneUsa, chedi avvicinamento alledi Parigi ha superato 86-72 il. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, il miglior realizzatore è stato Anthony Edwards con 13 punti, seguito da Stephen Curry con 12, Jrue Holiday con 11 ed Antony Davis con 11 e 10 rimbalzi. Per gli Stati Uniti sono andati a segno tutti e 10 i giocatori disponibili, che hanno giocato tra i 17 e i 21 minuti tranne Joel Embiid, limitato a 12 solo a causa dei falli. “Avevamo bisogno di dare un tono a come vogliamo giocare – ha detto coach Steve Kerr -, e penso che l’abbiamo fatto“. Alnon sono bastati i 12 punti di R.J. Barrett, i 10 di Dillon Brooks e Shai Gilgeous-Alexander. In tribuna per assistere alla partita anche l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, grande appassionato di, ospite poi di un gala per il 50esimo anniversario di USAball.