Si tuffa nel fiume e scompare Disperso giovane di 25 anni

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sidalla punta dell’Isola Borromeo, lo tradisce la corrente: 25ennenel canale Muzza, si consuma l’ennesima tragedia di. Il ragazzo, di origine egiziana e residente a Treviglio, è scomparso fra i flutti nel punto di confluenza fra il canale e ilAdda. Le ricerche, protrattesi sino a sera, non hanno al momento dato alcun esito. Tutto si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri in un luogo particolarmente preso d’assalto nelle giornate di sole: la “punta“ di verde e alberi che si trova in fondo al parco naturalistico dell’Isola Borromeo, a ridosso del ponte del Dopolavoro cassanese. Un lembo di verde che segna la confluenza fra i due corsi d’acqua. E che proprio per questo è particolarmente pericoloso ed è già stato, in passato, teatro di tragedie.