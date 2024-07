Serie B il calendario della stagione 2024-2025 Le giornate e le date

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Spezia, 10 luglio- Dopo laA, anche laB ha conosciuto il suoper la, presentato nella serata di mercoledì 10 luglio a La Spezia. LeLa cadetteria scatterà, salvi anticipi e posticipi, il 17 agosto per poi concludersi il 9 maggio, almeno per quanto riguarda laregolare, distribuita in due gironi asimmetrici: poi, per delineare la classifica definitiva, la palla passerà a playoff (per la promozione inA) e playout (per la retrocessione inC). I turni infrasettimanali saranno 4 (martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio), così come le soste dovute alle Nazionali (sabato 7 settembre, sabato 12 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 22 marzo): dal 30 dicembreall'11 gennaioè invece in programma la sosta invernale.