Sam Raimi tornerà dirigere un horror con Send Help

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo la parentesi tutt’altro che conclusa con i Marvel Studios, il regista Samfinalmente al suo amato generecon. Deadline questa notte ha riferito che il celebre ideatore della sagaEvil Dead (da noi La Casa) avrebbe chiuso un accordo con 20th Century Studios (di proprietà Disney) per produrre eil film. La fonte ha anche descritto il film così: “un thrillera due mani ambientato su un’isola.” Il film è basato su una sceneggiatura originale di Damian Shannon e Mark Swift (Baywatch).produrrà insieme a Zainab Azizi sotto laProductions. Come noto, Samha contribuito a ridisegnare il generecon la saga Evil Dead, ma anche con altri film di grande successo, uno dei quali molto apprezzato dalla critica “Drag Me to Hell“.