Perché il Maggiolino Volkswagen si chiama così e chi lo decise?

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Quando il 10 luglio del 2019 vide la luce l’ultimodella storia, gli occhi degli appassionati di morti si sono inumiditi.quel veicolo tutto tondo ha rappresentato tanto per tante persone. E che fosse un’auto speciale lo si capiva già dal nome, scelto appostala sua foggia ricordava quella del simpatico insetto. Ma la responsabilità di questo battesimo, non fu dei tedeschi, quanto degli americani. Era il 1949, la Seconda Guerra Mondiale era finita da qualche anno e la Germania, la grande sconfitta, spedì a New York due modelliper un’esposizione. In quel momento gettò i semi di una rinascita, favorita da quella macchina tutte curve che conquistò il pubblico d’Oltreoceano al primo colpo. Il New York Times ribattezzò il modello The Beetle, il