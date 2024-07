Osimhen resterebbe a Napoli con il sorriso sulle labbra Spinazzola vero rinforzo? Il tutto a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) NM– Antonio Petrazzuolo, Adolfo Mollichelli, Massimiliano Esposito, Salvatore Caiazza e Arturo Muselli sono intervenuti a a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero per il consueto punto sul. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Petrazzuolo: “con il, la società si sta muovendo bene sul mercato” Il direttore ANTONIO PETRAZZUOLO: “E’ arrivato l’annuncio ufficiale delper Leonardo. Inoltre, ilha pubblicato anche un comunicato sul caso Di Lorenzo, che è stato definitivamente chiuso. Di Lorenzo resta il capitano del, avrei preferito un suo video in cui chiariva la situazione, visto che questo comunicato e le parole di Conte sono un grande atto di fiducia.