NXT 09 07 2024 Il poeta è tra di noi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, sono raffreddato quindi facciamo in fretta Entra il nuovo campione NXT Ethan Page accompagnato da 6 guardie Promo: Ethan gongola sul fatto di essere diventato il volto di NXT in appena 6 settimane, grazie alla sua determinazione, capacità di adattarsi e il suo enorme ego. Sa di non essere amato né dai fan né dai wrestler nel locker room perciò i suoi 6 assistenti servono per tenere farabutti lontani da lui e dal suo titoloproprio Oro Mensah cerca di assalirlo nuovamente ma viene fermato dalle guardie che lo scortano fuori. Ethan continua affermando che terrà lontano gli outsider che vogliono rovinare NXT perché NXT è speciale, non è più un We are NXT, ora è un I am NXT, l’era di Trick è terminata e incomincia quella di All Ego.