MORGAN | IL REPORTAGE HORROR DELLA LUCARELLI WARNER LO SCARICA RAI PRENDE TEMPO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è il caso mediatico del giorno. Nonostante l’orrore che sta emergendo in queste ore, la Rai pare non voler stoppare il suo nuovo programma di Rai3: “Non è ancora stato condannato”. Giuseppe Candela commenta ildi Selvaggiache smaschera: “Non è una risposta. Questa dirigenza ha cancellato programmi a Facci, Lippi e Saviano “senza reati”. Di tutt’altro avviso la majorMusic Italy: Alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artistalasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi. ILDI SELVAGGIA“Come racconto dettagliatamente oggi sul Fatto,, a processo per stalking e diffamazione a Lecco, ha letteralmente perseguitato la cantautrice Angelica Schiatti (con cui aveva avuto una frequentazione), attuale compagna di Calcutta.