LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar attacca e fa il vuoto Vingegaard guida l’inseguimento

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Il distacco è di 18?. Come sta salendo. 16.01 Come sta salendo il danese!si volta. 16.01 Accelera ancora, alza bandiera bianca Roglic. 16.00 Chi perde è Evenepoel che ora ha 45? di ritardo dae 20 dae Roglic. 16.00 Recuperanoe Roglic!! Il distacco è di 25?. 15.59 In cima al Col de Pertus ci saranno dei secondi d’abbuono. 15.58 Roglic rimane a ruota di. Ottima risposta dello sloveno dopo una prima settimana non perfetta. 15.58 Perde qualche metro Evenepoel. Il belga prova a salire del suo passo per non andare fuori giri. 15.58 Si staccano, Roglic ed Evenepoel. Sempre in testa il danese. 15.57 Senza pensarci tropposi porta in testa al gruppetto.