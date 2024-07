La Città di Telese Terme consegna l’Obolo Telesino al ministro Piantedosi il 19 Luglio la cerimonia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 19prossimo il sindaco delladi, Giovanni Caporaso consegneràaldell’Interno, Prefetto Matteo. “Come avevamo preannunciato, l’appuntamento è stato soltanto rinviato di qualche giorno di concerto con gli Uffici del Viminale – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. Sono veramente felice di poter accogliere ile di poterglire, a nome dell’intera comunità il nostro Obolo, riconoscimento tributato ai cittadini telesini illustri e, in questo caso, ai telesini illustri acquisiti per l’amore e per la simpatia mostrata nei confronti della nostra”. Prima di diventaredell’Interno, il Prefetto Matteoinfatti è stato da ciclista amatoriale un assiduo frequentatore della Valle Telesina e diin modo particolare dove, grazie anche a un amico, era solito fermarsi per delle tappe ristoratrici prima del ritorno in Irpinia.