Inghilterra-Olanda Chiellini | Gol Watkins? Dispiace per De Vrij ma si poteva evitare

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giorgioha analizzato a Sky Sport la rete al 90? che ha deciso la semifinale trae che ha coinvolto il difensore dell’Inter, Stefan De. “per lui, è un grande difensore e ha disputato un grande torneo – premette l’ex centrale della Juventus e della Nazionale – Ma sono piccoli dettagli che fanno la differenza tra vincere o perdere le partite. Il movimento diè giusto ma va verso la bandierina, non è un momento in cui può essere pericoloso e l’unica cosa che non deve fare il difensore è voler prendere la palla. Se si chiude il secondo palo si permette al portiere di avere una parata facile, invece se passa tra le gambe l’attaccante lo vede come un grande gol, ma era facilmente evitabile”.: “Golper De, ma si” SportFace.