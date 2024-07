Il raccolto a banana capelli da diva anche in estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una delle pettinature più amate per un matrimonio o per un’altra occasione speciale è ilin stile anni Cinquanta, rivisitato con qualche tocco più contemporaneo. Si tratta di un’acconciatura semplice, elegante e versatile adattaalle serate estive e a tutti molti tipi di: lunghi, medi, lisci, ricci o mossi. Inoltre un aspetto da non sottovalutare è che laBun, dettoFrench Twist, può essere facilmente realizzatada soli, facendo un po’ di pratica con la manualità e aggiungendo i giusti accessori. Dive Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Grace Kelly e Brigitte Bardot sono state alcune grandi dive che, per prime, hanno sfoggiato questa acconciatura, rendendola popolare e di classe. Di recente l’ha ripropostaJennifer Lopez in occasione della Settimana della Moda parigina di fine giugno 2024.