Il pianeta da salvare e i diritti umani | a San Vito Lo Capo torna il festival SiciliAmbiente con première mondiali e italiane | Programma

(Di mercoledì 10 luglio 2024), siciliane. A SanLo, in provincia di Trapani,internazionale di documentari, corti, animazioni e film di finzione legati ai temi ambientali, della sostenibilità e dei. La 16esima edizione – indal 15 al 20 luglio – presenta un cartellone con film provenienti da tutto il mondo. Tra i documentari c’è un’anteprima mondiale, Louisette di Matthias Berger e Aurélien Caillaux, pellicola autoriale che parla di identità di genere, ricerca di sé e di un posto nel mondo, che con delicatezza e poesia restituisce un ritratto intimo e toccante. Sempre tra i documentari, saranno proiettate tre anteprime: Les oubliés de l’atome – The forgotten nuclear victims di Suliane Favennec, che ripercorre i costi enormi per le popolazioni locali e gli effetti sulla salute delle nuove generazioni dello sgancio delle bombe nucleari sulle isole del Pacifico, tra il 1946 al 1996, da parte di Francia, Stati Uniti e Regno Unito.