Il Fossombrone fa ancora spesa Ecco Giunchetti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il centrale Enrico, classe 1999, nell’ultima stagione ad Urbino, è un nuovo giocatore del, che potrebbe privarsi di Renzo Rovinelli, inseguito dal Riccione.ha militato anche nel Cesena U17, nel Tropical Coriano e nell’Atletico Alma. La Polisportiva Forsempronese 1949 comunica che Nicola Mea e Bruno Aguzzi non faranno parte della rosa a disposizione di Mister Fucili per la stagione 2024/25: entrambi erano in squadra dal 2021/22. "Nicola – spiega la società - proveniva dalle giovanili del Fano Alma Juventus, Bruno è un prodotto del nostro settore giovanile. Quando chiamati in causa, hanno sempre fornito il loro contributo, contraddistinguendosi per la propria serietà e per avere fatto parte di quel gruppo che tanto importante è stato nei nostri successi recenti.