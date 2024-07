Golf ragazze impegnate nel quarto major con l’Evian Championship Torna in campo Nelly Korda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prosegue a ritmo incessante anche la stagione delfemminile, che da giovedì offre il, e penultimo, appuntamento. La 30a edizione dell’Amundi Eviansi terrà ancora una volta a Evian-les-Bains, in Francia, presso il favoloso Evian ResortClub, situato sulle colline delle Alpi transalpine e che offre meravigliosi scorci di vedute del Lago di Ginevra. Il torneo, disputato per la prima volta nel 1994, è stato giocato per cinque anni come evento nel programma del Ladies European Tour e, a partire dal 2000, è diventato un evento co-organizzato dai circuiti LET e LPGA. Nel 2013 poi, la settimana francese è stata elevato allo status die quest’anno festeggia il suo montepremi più alto fino ad oggi. In totale in palio ci sono infatti 8 milioni di dollari, con la vincitrice vincitore che porterà a casa 1,2 milioni di dollari oltre al trofeo dell’Amundi Evian