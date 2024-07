Gli Usa smantellano una fattoria di bot russi che sfrutta l’IA Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’altra bot farm russa smantellata dagli Stati Uniti. Questa volta, una che operava grazie all’intelligenza artificiale per diffondere disinformazione su e verso Stati Uniti, Polonia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Ucraina e Israele. Il software, ribattezzato Meliorator, aveva generato quasi 1.000 profili falsi su X (già Twitter). Nella documentazione processuale resa pubblica martedì, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che l’operazione è stata ideata da un vicedirettore di RT, exa Today, di proprietà del Cremlino. La dirigenza di RT ha approvato lo sviluppo di Meliorator e meno di un anno dopo il progetto è stato inserito in una nuova organizzazione privata di intelligence creata dall’FSB, il servizio informazioni russo per la sicurezza interna, e approvata dai vertici del Cremlino per seminare discordia negli Stati Uniti.