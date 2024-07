Giustizia sì definitivo al ddl Nordio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 11.16 Il ddl, che abolisce il reato di abuso d'ufficio e modifica la disciplina in materia di intercettazioni, è stato approvato in via definitiva dalla Camera con 199voti favorevoli e 102contrari. Hanno votato a favore del disegno di legge, insieme ai deputati della maggioranza, quelli di Azione e di Italia Viva. Il disegno di legge prevede anche l'incremento dell'organico della magistratura, nuove norme in materia di misure cautelari, limita i poteri del pm sugli appelli nei casi di proscioglimento.