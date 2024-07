Galaxy Ring Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra Samsung presenta i nuovi dispositivi indossabili

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Electronics ha annunciato oggi i, espandendo così la potenza diAI a un numero sempre maggiore di persone attraversoprogettati per fornire esperienze di benessere complete per tutti. Queste nuove integrazioni alla gamma disono al centro della visione diche prevede cheAI migliori la salute digitale, offrendo approfondimenti personalizzati ed esperienze su misura per una comprensione più completa del proprio stato di salute e benessere attraverso un approccio olistico. Ottenere informazioni accurate, dettagliate e avanzate sulla salute personale è un fattore chiave in questo processo e le innovazioni dei sensori adottate dasucontribuiscono a realizzare questa visione.