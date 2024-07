Fabrizio Corona shock su Fedez | Ha la sindrome di Peter Pan tra cinque anni rischia il suicidio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024)su: “Trail” Nuove dichiarazionidisue il momento che sta attraversando dopo il divorzio da Chiara Ferragni. Ospite del podcast Gurulandia, l’ex paparazzo ha dato il suo personale punto di vista sul rapper: “è lunatico. Lui è una persona problematica con tanti problemi personali ed è molto solo. Io l’ho criticato in tutto quello che ha fatto. Lui ha ladiPan basta guardare la casa che ha fatto. Lui se non si mette sulla retta via tra un anno ce lo dimentichiamo. Con una differenza: la Ferragni ha una famiglia che la supporta, lui traè a rischio”. Sull’operazione commerciale cheha stretto con OnlyFans, invece,fa i complimenti al cantante, rivelando di averlo chiamato per farglieli di persona: “È stata un’operazione strategica.