Erba incolta e giochi rotti | Cosa ne sarà del parco?

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le condizioni di incuria in cui versa e il destino che lo attende sono al centro dell’interpellanza comunale presentata, nel mese di aprile, su impulso del consigliere comunale Pd Andrea Montefiori, insieme ai colleghi Martina Giannetti, Viviana Cattani, Marco Raffaelli, Piera Sommovigo, Dino Falugiani e Andrea Frau, e discussa il 27 maggio scorso. Ma non solo. Chenedelpubblico delle Pianazze, polmone verde del quartiere più a est della città, è l’interrogativo anche al centro dei pensieri dei molti residenti. E questo soprattutto perché la preposizione di senso negativo ’ex’ rischia oggi di riguardare non più solo l’antica presenza dei cigni che lì dimoravano un tempo, ma anche la condizione primaria dell’area stessa: quella cioè di libero spazio pubblico deputato al gioco dei più piccoli.